CÂBLE RÉSEAU OUTDOOR MERCATOR CAT.6 PUR SOMMERCABLE

« Le Cat.6 Pur Superflex est idéal dans les situations où une stabilité thermique fiable, un transfert de données sûr et une grande flexibilité sont essentiels », explique Pascal Miguet, chef de produit et des ventes pour Sommer Cable. Malgré sa gaine Pur sans halogènes ni ignifuge et ses fils isolés et blindés, le câble est flexible au froid et facilement enroulable. Avec seulement huit millimètres de diamètre pour 4 x 2 fils, le Cat.6 Pur Superflex reste compact et s’adapte aussi aux besoins des cars régie. Le câble est disponible au mètre ou confectionné prêt à l’emploi. ■