REVALORISATION DE L’ALLOCATION D’ASSURANCE CHÔMAGE

Plus 0,70 %, c’est le montant de la revalorisation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), en vigueur depuis le 1er juillet 2018. L’ARE, dont le montant minimum passe à 29,06 € par jour contre 28,86 € par jour auparavant, est une allocation composée d’une part fixe, désormais à 11,92 € (contre 11,84 €), et d’une part variable qui équivaut à 40,4 % de l’ancien salaire (salaire journalier de référence). Elle concerne environ 94 % des demandeurs d’emploi indemnisés par l’assurance chômage au 1er juillet 2018, soit 2,5 millions de personnes. ■