MASTERCLASS RME & AUDIO-TECHNICA CHEZ NEAR DEAF EQUIPEMENT

La Masterclass RME & Audio Technica est de retour.

La masterclass RME & Audio-Technica fait sa rentrée chez Near Deaf Equipement et vous donne rendez-vous à partir de 14h, le jeudi 27 Septembre. Bertrand Allaume, chef produit Audio-Technica et spécialiste RME, présentera différents cas concrets de configurations pour découvrir toutes les solutions studio et techniques de prise de son.

Retrouvez les détails de cette Masterclass en ligne sur blog.audio-technica et sur la page Facebook NearDeafEquipement

Coordonnées :

Keruzaouen keravel,

29620 Saint Jean Du Doigt

Tel : 06 33 68 76 77