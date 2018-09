HARMAN PROFESSIONAL SOLUTIONS ET LA VIDÉO INSTITUTIONNELLE

Le sélecteur à matrice fixe AMX Precis 8x8 est une solution de commutation 4K60 4:4:4 avec huit entrées et sorties HDMI. Quatre des sorties disposent également de sorties HDBaseT en miroir pour la connexion directe à un écran ou à un projecteur prenant en charge la norme HDBaseT ou encore pour une utilisation avec un récepteur Precis HDBaseT. Le Precis prend en charge 4K60 4:4:4 et HDCP 2.2 et inclut des capacités de dématriçage audio dynamiques, offrant ainsi une solution compatible avec les sources et les écrans les plus récents. ■