La carte HY128-MD, qui propose 128 In x 128 Out, peut être utilisée pour convertir les sorties de la PM10 en MADI, pour alimenter un car régie par exemple. La HY144-D-SRC permet 144 In x 144 Out via Dante et contient un convertisseur de fréquence d’échantillonnage pour s’affranchir des différences d’horloges entre éléments connectés. La V 2.20 du firmware permet la gestion des cartes. ■