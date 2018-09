Casques et écouteurs intra auriculaires

D’un point de vue technologique, quatre principes d’interaction écouteur/système auditif existent.

Les casques peuvent être circumauraux (figure 1-a), ce qui signifie littéralement qu’ils entourent l’oreille. Ils sont généralement les plus volumineux pour la simple raison que leurs oreillettes viennent se poser sur le crâne en englobant l’oreille. Ils sont aussi les plus confortables, et les modèles dits fermés peuvent permettre des isolations acoustiques du bruit extérieur très efficaces. Il existe des modèles dits ouverts, utilisés dans le domaine de la haute fi délité ou du monitoring. Ce principe permet de tendre vers des réponses en fréquence très linéaires associées à un grand confort d’écoute. On rencontre aussi des casques supra auraux (figure 1-b) qui viennent s’appuyer sur l’oreille. En compressant l’oreille, ils s’affranchissent d’un certain nombre de filtrages acoustiques liés au pavillon. Souvent moins confortables que les casques circumauraux, ils sont plus compacts et plus légers.

Les écouteurs peuvent prendre place à l’amorce du conduit auditif (figure 1-c), ils sont alors dits intra-conque. Ils peuvent aussi être insérés plus profondément dans le conduit auditif, on parle dans ce cas d’inserts (figure 1-d). Dans le domaine du spectacle, on trouve principalement des Inserts Intra Auriculaires, l’équivalent français de IEM, pour In Ear Monitor.

TESTER DES ÉCOUTEURS

Mesurer un haut-parleur traditionnel pour le contrôle de ses caractéristiques est relativement simple. Il suffit de placer un microphone de mesure à distance, dans un environnement acoustique mat (voir les parties bleues de la figure 2). Un signal de test alimentant le haut-parleur est comparé dans un analyseur au signal capté par le microphone. On obtient la réponse du haut-parleur en champ libre, remarquablement linéaire dans notre exemple théorique…