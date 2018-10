Chauvet France ouvre ses portes

Chauvet, un leader mondial de l’éclairage professionnel, annonce l’ouverture de la filiale Chauvet France à Paris, prenant ainsi en charge la distribution directe et le service après-vente des marques CHAUVET Professional, CHAUVET DJ et Iluminarc à travers l’Hexagone.

Pour Chauvet, dont les marques ont été représentées en France jusqu’ici et depuis plus d’une décennie par des distributeurs, cette nouvelle approche de distribution directe témoigne de son engagement sur le marché français et de l’importance de ce marché pour la société Américaine. « Beaucoup de nos clients français achètent nos produits depuis des années. Le moment était venu de les soutenir en ayant une présence directe en France », a déclaré Albert Chauvet, PDG de Chauvet. « Avoir une présence locale nous permettra de répondre beaucoup mieux aux besoins spécifiques de nos clients. »

Chauvet France se consacrera exclusivement à l’éclairage, un objectif qui, selon l’entreprise, améliorera également son niveau de service. « Nous croyons que l’éclairage mérite un engagement à temps plein », a déclaré Michael Brooksbank, directeur général de Chauvet Europe.

Chauvet France est composée de professionnels de l’éclairage chevronnés, parmi lesquels Martin Fournier- récemment nommé directeur commercial Europe-, Jérôme Garnier, Nicolas Pommier et Juliette Mason. « Nous mettons tout en œuvre pour offrir une expérience client de la plus haute qualité », a déclaré M. Fournier. « Nous avons une large gamme de produits, tous conçus pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques de nos clients. »

Chauvet France est la troisième filiale européenne et la cinquième filiale du fabricant basé en Floride dont les produits sont par ailleurs vendus via un réseau de distributeurs agréés dans plus de 100 pays.

Chauvet France est situé au 3, rue Ampère, 91380 Chilly Mazarin à Paris. Les demandes de vente ou de service peuvent être adressées à FRsales@chauvetlighting.fr

