PELI EN DONNE PLUS, POUR LE MÊME PRIX

Dans le cadre de son engagement pour offrir davantage de valeur à ses clients, Péli, leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes d’éclairage avancés, a augmenté le flux lumineux de ses torches de jusqu’à 134 %. Plus de lumière, pour le même prix. Cinq des neufs modèles améliorés sont des torches tactiques et quatre d’entre eux des systèmes d’éclairage pour zones d’accès difficile (RALS). Certaines torches comportent également des fonctions supplémentaires. Le fabricant conserve la confiance de ses clients en leur offrant des produits de pointe équipés des technologies les plus avancées. ■