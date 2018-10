CLAY PAKY PRÉSENTE DE NOUVEAUX AXCOR SUR QUATRE CONTINENTS

Les deux mois à venir sont bien chargés pour Clay Paky, qui assure la présentation des Axcor Profile 600 et Axcor Profile 400 sur cinq salons majeurs ; Prolight + Sound NAMM Russia à Moscou, PLASA – UK à Londres, Prolight + Sound ME, Dubai, LDI Las Vegas, Etats-Unis et JTSE en France, où nous retrouverons nos voisins transalpins aux stands 33/34, 81/82 et boîte noire N° 5 en compagnie de leur distributeur français Dimatec les 27 et 28 novembre. Les deux nouvelles lyres LED à couteau complétant la gamme des Axcor 900 et 300 pour couvrir en intégralité les demandes du marché seront présentées en compagnie des produits « haute qualité de lumière projetée » ; K-EYE HCR et versions HC des Axcor 900, 600 et 400. ■