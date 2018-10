LES VL2600 DE VARI-LITE CHEZ LIGHT EVENEMENT

Light Evénement vient tout juste de compléter son parc matériel de VL2600 de Vari-Lite. Damien Mulot, gérant de la société, est ravi de cette nouvelle acquisition. « Quand nous avons vu la toute dernière machine de Vari-Lite, nous avons compris que c’était la nouvelle référence des projecteurs automatiques. Et dans leur version Profile équipée de couteaux, les VL2600 nous offrent la polyvalence d’utilisation et la puissance de la LED. Nous avons aussi été conquis par leur esthétique, un point plus qu’important dans l’événementiel. Nous avons immédiatement exploité ces projecteurs lors d’une convention annuelle et un dîner de gala ; nous avons découvert une référence haut de gamme dont le moindre détail a été étudié, jusque dans les flight-cases… c’est pour nous et nos clients l’événement de la rentrée ! » ■