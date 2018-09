CLS JADE EXPO, UN JOYAU DANS LA VITRINE

Distribuée par ESL, mais conçue, fabriquée et assemblée aux Pays-Bas chez CLS, la gamme de projecteurs Jade comprend quatre modèles, dont le Jade Expo sur rail, compact et puissant, spécialement dédié aux expositions, musées, galeries et espaces commerciaux. Une attention toute particulière a été portée au design, à la qualité de projection et au flux lumineux (3 458 lumens). Il se décline en différentes températures de couleurs, avec des LEDs dont l’IRC est très élevé (jusqu’à 98), dispose de plusieurs options de contrôle et d’un choix d’angles très varié. ■