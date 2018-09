ALAIN MINET PREND LA DIRECTION DU MARKETING EUROPÉEN DE CHAUVET

Chauvet a choisi Alain Minet pour le poste de directeur marketing de Chauvet Europe. Alain, qui a exercé des fonctions similaires chez Serge Ferrari et Philips, opérera depuis le bureau parisien récemment ouvert et dirigera le marketing européen de toute la famille des marques et départements Chauvet (Professional, DJ, Iluminarc et Trusst). Il dépendra directement de John Castelino, vice-président mondial du marketing chez Chauvet. Pour sa part, Alain est impatient de tirer parti du succès que Chauvet a connu en Europe. « C’est une formidable opportunité, a-t-il déclaré. La société jouit d’une réputation bien méritée en matière de qualité et de progrès technologiques. Je suis ravi de faire partie d’une équipe qui met l’accent sur l’innovation. » ■