CLAY PAKY AJOUTE LES AXCOR PROFILE 600 ET 400 À LA SÉRIE AXCOR LED

Après le lancement du spot Axcor Profile 900 LED, Clay Paky présente deux autres modèles (ref 600 et 400) dotés de couteaux motorisés pour sculpter le faisceau. Ces modèles sont disponibles en deux versions : avec une température de couleur de 6 500 K et un rendement lumineux élevé, ou – alternativement – avec une température de couleur de 5 600 K et un IRC d’environ 90. L’efficacité lumineuse de l’Axcor Profile 600, parmi les plus élevées de cette catégorie de puissance, peut encore être augmentée d’environ 25 % grâce au mode Boost. Et la plage de zoom étendue de 5° à 45° (rapport 1:9) signifie que la lumière peut être utilisée dans diverses situations, y compris celles pour lesquelles un angle étroit est préférable. ■