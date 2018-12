Conférence Yamaha 2018

Ce qui n’était à l’origine qu’un débat entre techniciens est devenu une véritable rencontre européenne dont le nombre de participants n’a cessé de croître, une plateforme d’échanges techniques entre professionnels. Il y eut Milan (Italie) en 2015, Valence (Espagne) en 2016, St. Wolfgang (Autriche) en 2017 et maintenant Paris en 2018, cette dernière édition réunissant trois-cents délégués venus du monde entier dans le complexe hôtelier de Disneyland Europe, situé à quelques encablures de Yamaha France. Comme nous l’expliquera Ron Bakker, directeur du marketing du département pro audio de la firme nipponne (voir encadré), chaque année a eu son thème. Pour 2018, c’était le son et les cinq sens, avec une large part dédiée au son immersif, mais pas que. Dans un vaste programme aussi varié qu’intéressant, j’ai sélectionné quelques curiosités sonores mettant nos autres sens en éveil.

MAIS OÙ SONT LES MUSICIENS ?

On entre dans une salle remplie d’enceintes (différents modèles et marques). Pour un peu, on se croirait dans la salle de démonstration d’un magasin, mais en y regardant de plus près, on constate que les enceintes sont positionnées comme un orchestre, avec un podium symbolisant la place du chef. Alain Français nous invite à prendre place et à fermer les yeux. Il va enchaîner les séquences musicales, dont un orchestre symphonique chinois de toute beauté dans lequel on est complètement immergé, soit en se positionnant à la place du chef, soit en se promenant entre les enceintes, donc entre les groupes d’instruments. Entre les différentes séquences, Alain lâche quelques bribes d’informations. La source est composée d’enregistrements multipistes, qu’il a mixés en autant d’espaces qu’il y a d’enceintes. Alain dit avoir choisi ses micros et ses enceintes pour leurs défauts, la haute-fidélité n’étant pas le but recherché. Il travaille plutôt selon le principe de balance tonale exprimé par Christian Heil, qui consiste à rétablir les équilibres en préférant ajouter des fréquences plutôt que d’en supprimer. Aboutissement de toute une vie de travail et de passion du son, le concept Learprint d’Alain Français pourrait, je dirais même devrait, trouver sa place dans un lieu muséographique avec une approche pédagogique afin d’apprendre à retrouver la présence de l’instrument, à l’oreille et à l’instinct.