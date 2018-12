Ludo Palabaud et Yom

Yom est un clarinettiste révélé en 2008 avec l’album New King of Klezmer. Sa palette stylistique est extrêmement large, ses influences s’étendent, à titre non exhaustif, des Balkans à Kraftwerk, de la Turquie à Radiohead et de Massive Attack à Mogwaï. Ses collaborations sont multiples, comme ce duo avec Wang Li, joueur de guimbardes chinoises, ou ces concerts dans des églises avec Baptiste- Florian Marle-Ouvrard à l’orgue. Dans l’univers klezmer cher à Yom, la clarinette figure la voix. Yom est un chanteur sans texte, dont l’instrument restitue les émotions, les rires, les lamentations. Ludovic Palabaud est ingénieur du son diplômé de l’ISB. En 2011, il avait déjà coréalisé l’album With Love, le premier que Yom a enregistré avec les Wonder Rabbis, trio composé de Manuel Peskine aux claviers, Sylvain Daniel à la basse et Sébastien Télé à la batterie. C’était la première collaboration de l’ingénieur du son avec l’artiste, et elle devait déboucher sur une tournée dont Ludovic a assuré le mixage. Une collaboration qui ne faisait que commencer, Ludovic a travaillé à ce jour sur six disques avec Yom dans différentes formations allant de l’acoustique à l’électro, voire au punk. Nous avons suivi le duo durant la réalisation du dernier disque de Yom, sorti le 6 décembre, et du live du projet.

LES ORIGINES

Le contenu d’un disque n’émerge pas spontanément du jour au lendemain. L’univers se construit peu à peu au fil des idées, des rencontres et des répétitions. Pour ce dernier album, la genèse a officiellement eu lieu à Cergy-Pontoise, en région parisienne, lors de la résidence que Yom a réalisée pendant deux ans à la scène nationale l’Apostrophe.

SONO Mag : Comment s’opère la bascule entre la résidence et le début de la phase disque ?

Ludovic Palabaud : Pour clôturer la résidence, nous avons réalisé une semaine de travail avec l’ensemble de l’équipe. Cela a permis de filer l’intégralité des titres et de les enregistrer, en version « sortie console ».

Yom : J’ai écouté ces enregistrements au calme, et remanié certains contenus et structures avant notre concert à la Maroquinerie, à Paris. Un concert lui aussi enregistré par Ludo. C’est à l’issue de ce concert que je lui ai demandé de coréaliser l’album. L. P. : Mon travail a commencé avec l’écoute attentive de l’enregistrement de la Maroquinerie, véritable fondement de l’album, et très fidèle à l’esprit « punk » souhaité par Yom pour ce projet. Premier aspect, les durées des titres de l’enregistrement, qui reflètent la générosité de l’artiste en concert. Véritable voyage dans l’univers de Yom, certains atteignent vingt minutes. Ma première « mission » a consisté à revoir les structures pour que les titres adoptent des durées plus conformes à un disque studio. J’ai essayé différentes solutions que j’ai proposées à Yom. Yom : J’ai écouté, modifié, exploré des idées, seul ou avec Ludo, pour arriver au projet que j’imaginais pour le disque.