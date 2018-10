CONNAISSEZ-VOUS LE MICROCRÉDIT PROFESSIONNEL ?

Comment créer ou reprendre une entreprise lorsqu’on a de faibles revenus et une capacité de remboursement trop faible pour pouvoir décrocher un crédit bancaire ? En sollicitant un microcrédit professionnel, défini par l’observatoire de la microfinance comme étant « …avant tout un outil de développement économique et social, permettant aux personnes de faibles ressources porteuses d’un projet personnel de bénéficier de prêts que leur refuse le système bancaire traditionnel ». Des prêts de faible montant peuvent ainsi être alloués à tout entrepreneur porteur de projet ou repreneur d’entreprise, quel que soit son secteur d’activité ou son statut, à la condition qu’il n’ait pas accès au financement bancaire classique et que son activité s’exerce en France. Il est par ailleurs nécessaire que l’entreprise soit en cours de création ou ait moins de cinq années d’existence. Le financement global pourra atteindre 10 000 € et un garant, à hauteur de 50 % du financement accordé, devra être identifié. Le taux d’intérêts du prêt sera souvent au moins égal à 5 % et la durée de remboursement ne pourra excéder trente-six à quarante-huit mois. Pour une demande de microcrédit, il faut s’adresser à un organisme habilité de microcrédit professionnel ou auprès de réseaux bancaires agréés.

Pour plus d’informations : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/microcreditprofessionnel-creation-reprise-aides ■