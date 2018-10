LE PERMIS FRANÇAIS EST-IL VALABLE POUR CONDUIRE EN EUROPE ?

Il est possible de circuler temporairement avec un permis de conduire français valide dans l’ensemble des pays de l’Espace Economique Européen (EEE). Un permis valide ne pourra être un certificat provisoire (certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) ou récépissé de déclaration de perte ou de vol de votre permis.)

Pour les permis délivrés hors EEE, il faut se renseigner auprès du consulat étranger en France, de l’ambassade ou des autorités du pays visité. Pour les pays hors EEE, le permis de conduire français suffit pour conduire temporairement dans un certain nombre de pays non-européens, mais un permis international est exigé ou recommandé dans d’autres pays, en plus du permis français. Pour les pays étrangers qui ne reconnaissent pas les permis nationaux et internationaux, une autorisation de conduire doit être obtenue sur place.

Pour plus d'informations, consultez les fiches pays du site du ministère des Affaires étrangères ou contactez les services consulaires du pays ou des pays où vous comptez partir.