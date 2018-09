D.A.S. Audio Altea 712A

ASPECT GÉNÉRAL

La forme, les dimensions et d’une façon générale l’aspect de cette enceinte reprennent les standards de ce type de produit. La caisse en polypropylène noir présente une surface satinée à peine granitée. La face avant est protégée dans son intégralité par une grille métallique à la perforation hexagonale. Un maillage plastique assez fi n et acoustiquement neutre collé sur la face intérieure de la grille évite la pénétration de poussières et participe pleinement au rendu esthétique de l’ensemble. D.A.S. n’a pas lésiné sur le nombre de poignées, nous sommes au maximum, une sur chaque face. La manipulation de cette enceinte d’une masse de 18,9 kg en sera grandement facilitée. Le module d’amplification est disposé sur la face arrière. Ce panneau moulé en fonte d’aluminium a reçu une finition gris métallisé du plus bel effet. La majeure partie de ce panneau est occupée par un radiateur qui assurera le refroidissement par convection naturelle.

LES DIFFÉRENTS MODES D’EXPLOITATION

Pour une utilisation posée, l'Altea 712A est équipée de quatre pieds caoutchouc sur sa face inférieure. Cette même face, pour une exploitation sur pieds, est munie d'un puits de diamètre standard 35 mm couplé à une vis de serrage afin d'éviter toute rotation. Les deux pans coupés à la géométrie symétrique ont reçu chacun quatre ersatz de pieds indiquant une possibilité d'utilisation en mode retour de scène, avec la possibilité de positionner le tweeter à gauche ou à droite et donc d'assurer des couplages de type « paire miroir ». Afin de suspendre depuis les cintres cette enceinte, la face supérieure est équipée de deux inserts M8 dont le rôle est de recevoir des œillets de levage. Dernier mode opératoire, l'enceinte est fixée au mur. Pour ce type d'exploitation, D.A.S propose l'accessoire optionnel AX-115.