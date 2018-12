d&b audiotechnik annonce l’arrivée du système KSL de la série SL au NAMM 2019

La société allemande d&b audiotechnik, spécialiste en technologie audio, a le plaisir d’annoncer l’arrivée imminente d’un nouveau venu dans sa famille de systèmes Line Array, la série SL. Le membre le plus récent du clan fera son début mondial au salon NAMM en Californie, à partir du 24 janvier 2019.

Le système KSL est le cadet polyvalent et sans compromis, de son grand frère avant-gardiste, le GSL. Le KSL apporte tous les avantages caractéristiques de sa lignée Special Loudspeaker (SL), à savoir le contrôle de directivité et une réponse étendue dans les basses fréquences ainsi que des options d’accrochage perfectionnées dans un format accessible et performant. Le KSL est conçu pour les besoins de sonorisation de tout genre, en contexte mobile ou en installation, des arénas, stades et festivals à grande échelle aux applications de moyenne envergure telles que les clubs, les théâtres, les lieux de culte et les salles de spectacle.■

