K-ARRAY AZIMUT

Composé de deux HP de 10 cm de long, d’un subwoofer ultra-compact, d’un ampli et d’une télécommande, Azimut est la plus discrète des installations d’ambiance. Associées au sub, les micro-enceintes composées de quatre haut-parleurs de 0,5” offrent une couverture longue portée et homogène. L’amplificateur comporte deux entrées analogiques symétriques, une entrée mini-jack et une entrée fibre optique fonctionnant jusqu’à 192 kHz. Il offre une connectivité Bluetooth et des ports USB pour tous les formats de fichiers audio. ■