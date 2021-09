DES ILLUSIONS BIEN RÉELLES

Organisé par S2A Production, L’Héritier de l’illusion est un festival de magie qui se déroule en Ile-de-France. En raison des conditions sanitaires, la quatrième édition, qui se tenait cette année, s’est transformée en un événement de streaming live lors duquel sept artistes concouraient devant un jury. Sur le plateau, Le 25 a proposé des moyens de tournage XR mettant en valeur l’illusion avec la réalité augmentée et une mise en lumière avec une démonstration d’automatiques regroupant Aperta et Dino de Starway, ainsi que des VL10 et quelques VL5 vintage de Vari-Lite. ■

Retrouvez tous les détails techniques de cet événement dans notre précédent numéro