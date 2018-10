DEUX CANAUX POUR LE XS WIRELESS 1

Sennheiser annonce l’arrivée du EM-XSW 1 DUAL, récepteur deux canaux. Conçu pour être facile à utiliser, par des chanteurs ou présentateurs par exemple, ce système UHF analogique est doté d’un récepteur à double canal avec des antennes intégrées et d’une interface simplifiée de la série XS Wireless 1. Quelques caractéristiques ; réponse en fréquence de 50 à 16 kHz, gain réglable sur 45 dB par pas de 5 dB et sortie XLR + 12 dBu et jack + 6 dBu. ■