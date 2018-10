HALIOTIS DISTRIBUE WAVETOOL

C’est une application qui nous vient de Finlande et qui permet d’identifier les problèmes pouvant survenir sur des microphones ou l’absence de signal. Avec Wavetool, l’ingé-son plateau peut isoler rapidement les sources et microphones ayant des problèmes, des niveaux de piles en état bas, ou une absence de signal. Il marchera librement autour de la scène pour auditionner les différentes sources qui sont « streamées » vers son dispositif iOS avec l’application cliente ad hoc. L’algorithme va aider à identifier les bizarreries des sources avant qu’elles ne soient diffusées. Quelques caractéristiques : latence logicielle ultra basse (débutant à 1,3 ms @96 kHz & 2,6 ms @48 kHz), applications clientes OS X et iOS, patch d’entrées et sorties librement configurables, alertes pour crêtes, SCP, silence, indications batteries des émetteurs RF ainsi que les valeurs RF des antennes, fenêtre de représentation des canaux audio avec deux minutes d’histoire des niveaux audio et des niveaux RF d’antennes, trombinoscope des utilisateurs avec notes associées, etc. A l’heure actuelle, l’application est compatible avec les marques Shure (ULXD, UHF-R), Axient et Axient Digital, Sennheiser (EM3732-II, G3, 2000, D6000, ainsi que EM3532, EM1046), Sony (DWX), Wisycom (MRK-950 / MRK-960), Lectrosonics (Venue 2), et d’autres récepteurs sont à venir !