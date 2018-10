DIGICO À LA CHAÎNE !

Le festival électro-pop Pukkelpop a lieu en Belgique durant quatre jours. PRG a choisi les consoles DiGiCo SD10, SD7 et SD12 pour trois des scènes du festival. Patrick Demoustier de PRG était responsable de l’aire de préparation des ingés-son, abritant deux consoles SD7 et SD10, sur lesquelles lui et Jaap Pronk préparaient hors ligne les sessions des shows à venir. Dès qu’une session était prête, les fichiers étaient chargés sur une Dropbox avec les postes FOH et retours connectés. Parallèlement à Pukkelpop, se tenait le festival Lowlands aux Pays-Bas. Ampco Flashlight Rentals avait fourni à Lowlands une salle de préparation DiGiCo équivalente, en contact direct avec celle de Pukkelpop. Comme plusieurs artistes jouaient dans les deux lieux, les fichiers des shows arrivaient sur site avant eux ! ■