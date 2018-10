LE LOGICIEL DU YAMAHA MMP1 ÉVOLUE

Le processeur MMP1 est un rack de gestion des écoutes de monitoring permettant de répondre aux exigences et normes contemporaines. Matrice 40 x 36, il permet de gérer trente-deux haut-parleurs avec alignement temporel et filtrage crossover FIR, ouvrant la porte vers des configurations immersives. La version 1.1 du logiciel lui permet de dialoguer avec la télécommande CB Electronics TMC-1. D’autres améliorations sont aussi incluses comme l’allongement de la durée des délais à 300 ms, mise en forme possible de la présentation des bargraphs, pop-ups des fenêtres d’égalisation configurables et extension des assignements GPI. A télécharger sur le site Yamaha Pro Audio. ■