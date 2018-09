DiGiCo ENTRE PLUMES ET PAILLETTES

Le Moulin Rouge, cabaret parisien ouvert en 1889 et célèbre pour ses Doris Girls et leurs mille costumes, a investi dans deux consoles DiGiCo S21, l’une en secours de la première. Bruno Ravary, l’ingénieur du son du lieu, voulait en effet remplacer le matériel en place par une solution performante et compacte du fait de la taille menue de la régie. Il a été séduit par DiGiCo après avoir utilisé ces consoles lors de captations TV et avoir écouté leur son sur différents concerts. Pour Bruno, DiGiCo propose le meilleur rapport qualité/taille/prix, et la qualité du son du cabaret a gagné en dynamique et clarté depuis cette acquisition. ■