LE FESTIVAL WHEELS AND WAVES SONORISÉ PAR NEXO

Nexo a été choisi pour sonoriser la septième édition du festival Wheels and Waves qui s’est tenue à la Cité de l’Océan à Biarritz, du 14 au 17 juin 2018. Ce festival de la côte basque rassemble des milliers de passionnés de motos customs, de surf, de skate et de musique, avec au programme : du fun, des courses et des concerts au coucher de soleil. Le prestataire technique Black Line Events a déployé des lignes de GEO M10 sur la scène principale avec six enceintes par côté, accompagnés de subs STM S118 posés au sol. Le GEO M6, a été utilisé en front-fill pour une couverture homogène. ■