DOLCE & GABBANA FAIT SON CINÉMA EN CHOISISSANT ROSCO

Dolce & Gabbana a choisi Rosco pour ses nouvelles boutiques de Venise et Monte Carlo. L’objectif était de respecter l’histoire, la culture, le glamour, le luxe et l’élégance associés à ces villes mythiques. Pour créer l’éclairage des salles d’essayage, Dolce & Gabbana a fait appel à Mindseye, pour mettre en place « le meilleur éclairage du monde ». S’inspirant de photographies de mode, Mindseye a choisi du matériel normalement réservé au cinéma, le Rosco Silk 110 LED Soft Light. Avec son réglage de 2 800 à 5 600 K et son Cri supérieur à 90, le rendu des couleurs et le réglage des températures ont parfaitement relevé le défi de mise en valeur du visage des clients, des vêtements et des salles d’essayage. ■