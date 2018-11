L’équipe Robe Lighting France s’agrandit

Robe Lighting France vous présente Franck Veber, nouvelle recrue au poste de responsable régional dans le secteur Nord, Grand Ouest Bretagne. De par ses précédentes expériences professionnelles, Franck Veber est déjà apprécié et reconnu dans le milieu. Responsable de différents portefeuilles clients, il est dès à présent opérationnel pour assurer la communication, le service et la vente de l’ensemble des produits Robe. Depuis la création de sa filiale en France, Robe Lighting France a toujours affectionné la proximité avec ses clients et c’est dans cette optique que l’équipe commerciale est renforcée dans cette région particulièrement dynamique. ■

Vous pouvez dès à présent contacter Franck Veber au 07 82 88 39 50 ou par mail à l’adresse franck.veber@robelighting.fr