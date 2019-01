DTS CIBLE LES INSTALLATIONS PÉRENNES AVEC SON ARC

Les Brick et Mini Brick du fabricant italien DTS se déclinent en versions Arc, spécialement dédiées aux installations pérennes. Ce sont des projecteurs wash IP65/IK09 montant des LEDs Full RGBW de 20 W. De nombreux accessoires optiques sont disponibles, et les projecteurs sont traités avec une peinture anti-corrosion permettant une utilisation en milieu hostile. Les alimentations externes dédiées peuvent s’installer dans une baie technique à 50 m des sources. Les Brick Arc & Mini Brick Arc sont conçus et fabriqués chez DTS en Italie, et sont garantis trois ans. ■