DTS PRÉSENTE LA GAMME ARTEMIO

Pour des applications architecturales en intérieur, DTS a développé la gamme Artemio. C’est un ensemble de cadreurs et Fresnel très compacts équipés d’une LED blanche haute luminosité de 25 W. Les alimentations/ contrôleurs dédiés peuvent s’installer jusqu’à 100 m des sources, permettant une installation dans un local technique et facilitant la maintenance. Les Artemio sont conçus et fabriqués chez DTS en Italie, et sont garantis trois ans. ■