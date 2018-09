DU RENOUVEAU À BORDEAUX AVEC ROBE ET DUSHOW

Après avoir brillé dans les eighties en accueillant la crème du rock (Iggy Pop, Metallica, The Cure), la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux, tombée en désuétude, revient en force sous les sunlights. Dushow Bordeaux vient d’équiper la salle des nouvelles références Robe Lighting avec huit VIVA CMY, huit LED Wash 600+ et dix-huit ParFect150 FW. En effet, fort du succès de ses produits phares, Robe a entrepris depuis plusieurs mois d’élargir son catalogue avec ces références abordables sans rien ôter de la qualité tchèque. Yvan Beregi, directeur technique du théâtre, commente : « Comme d’habitude, tout s’est très bien passé avec Dushow, qui s’est montré encore une fois très réactif et de bon conseil. » ■

De gauche à droite : Marc Naour (régisseur lumière), Mickaël Fesseau (régisseur son), Yvan Beregi (directeur technique) et Alan Zaccardelli (chargé d’affaires/Dushow Bordeaux).