CLAY PAKY REPOUSSE LES LIMITES DU POSSIBLE EN BELGIQUE

Produit et imaginé par Koert Vermeulen, le son et lumière « Light Moves » s’est installé pour une seule nuit dans les ruines gothiques d’une église abandonnée de Bruxelles. Parmi tous les produits Clay Paky installés, la Sharbar a été la star du spectacle. La Sharbar a été choisie pour souligner l’architecture des arches ainsi que le cœur de l’église avec les effets multibeam de ses six faisceaux indépendants. Le Stormy de Clay Paky est lui aussi directement impliqué dans cette création, mais en tant que luminaire wash, ainsi que des Sharpy et Sharpy Wash. Sans vidéo et sans histoire explicite, Koert Vermeulen exploite les capacités des luminaires pour créer l’émotion à l’état pur. ■