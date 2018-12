ENCEINTE ENCASTRABLE SONANCE VP52R-UTL

Avec une profondeur de 37 mm, l‘enceinte encastrable VP52R-UTL conserve les mêmes performances et le même design discret que le reste de la gamme Visual Performance. La VP52R-UTL possède le plus grand woofer et la meilleure réponse basse fréquence de sa catégorie, la grille « prête à peindre » d’une seule pièce et grâce à son adaptateur de grilles, il vous sera possible de choisir votre couleur et entre une forme ronde ou carrée en fonction des éléments de décoration environnants. Conçue pour sonoriser l’ensemble des pièces d’une habitation, l’installation est adaptée aux plafonds et aux murs, même peu profonds. Les VP52R-UTL sont vendues par paires. ■