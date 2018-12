DV2 – KLANG

C’est officiel, DV2 distribue dorénavant les fameuses solutions d’audio immersif 3D destinées au mixage pour in-ears monitors et pour casques. Guy Vignet, directeur de DV2 : « Notre société a toujours été entièrement axée sur l’offre des meilleurs outils possibles aux ingénieurs du son. C’est pour cette raison que nous hébergeons des marques exceptionnelles telles qu’Adamson et Digico. Après avoir expérimenté la technologie Klang 3D, nous avons immédiatement su que cela correspondait parfaitement à notre philosophie. » On leur souhaite une longue route ! ■