ENCEINTES DE PROXIMITÉ E MAX RCF

Pleine bande deux voies, cette série est polyvalente. L’équilibre tonal des enceintes reste cohérent quelle que soit la pression acoustique nécessaire. Deux modèles sont proposés sous les références E MAX 3110 et 3112, en 10 et 12’’, complétés d’un moteur à compression de 1’’. Dotés de pas moins de treize points d’accroche, ils se destinent principalement à l’installation, dans les bars et clubs par exemple. La dispersion est de 90 x 70° et la réponse en fréquence descend jusqu’à 55 Hz pour le modèle 12’’. Ce même modèle est capable d’une pression acoustique maxi de 128 dB SPL, tout cela pour 17,5 kg sur la balance et une esthétique élégante et robuste. ■