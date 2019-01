HBN MEDIA CHOISI APG POUR SON EXPANSION

APG annonce la mise en place d’un nouveau partenaire prestataire avec le groupe HBN Media. Cette société, dont le siège social est à Caen, est orientée initialement sur le marché de l’événementiel en prestation, location et intégration. Fort d’une expérience de dix ans dans les régions du Grand Ouest et de Paris, le dirigeant, Olivier Agra, a décidé de diversifier son activité vers le spectacle vivant, notamment en créant une agence à Pont-Audemer dédiée au développement de l’audio, de la lumière et de la vidéo sur ce nouveau segment. Pour cette nouvelle entité dirigée par Régis Lethuilier, directeur technique, le groupe a choisi d’investir dans un parc complet d’enceintes polyvalentes APG (SMX15, DX15 et DX8) et dans un kit d’Uniline Compact. ■