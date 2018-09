ESPRIT L-ACOUSTICS ES-TU LÀ ?

Ghost Notes, bar-concert branché situé à Londres, accueille des musiciens venus d’horizons très divers. Le lieu est situé dans une vaste salle de béton à faible hauteur sous plafond. Face à cette contrainte, le prestataire SSE Audio a opté pour une diffusion comprenant une paire de L-Acoustics X12, choisies pour leur directivité courte et ellipsoïdale pour minimiser les réflexions. Les X12 sont suspendues au plafond dans une configuration gauche-droite, abaissant les boîtes pour diriger le son sous les poutres. Deux autres X12, utilisées en in-fill ou wedges, sont complétées par deux SB18 empilés au sol. Huit enceintes X8 montées au plafond, utilisant la même configuration de canal et de goupilles, assurent délais et in-fills. ■