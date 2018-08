GESTION DE MONITORING TC ELECTRONIC CLARITY X, TARIF À LA BAISSE

La calibration d’une écoute 5.1 est fondamentale. Avec son micro de mesure, le Clarity X permet une calibration précise du niveau d’écoute en ajustant en plus le délai entre les enceintes. Il se complète par des fonctions de downmix, d’analyse de niveau d’exposition sonore de l’oreille et d’un outil de mesure et d’analyse 7.1. Son prix de base inclut désormais toutes les options logicielles (seize canaux, eq, 7.1 etc.), une économie de 2 800 €. ■