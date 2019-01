FINANCEMENT DES PROJETS TPE/PME

La banque de France entend renforcer son soutien aux PME. Une volonté réaffirmée le 9 octobre 2018 lors de la 2e édition de la convention des Correspondants TPE. En deux ans, ce sont en effet plus de cinq-mille entrepreneurs de très petites entreprises, au CA inférieur à 200 K€ et à effectif de moins de quatre salariés, principalement dans les secteurs du commerce (29 %), des services (21 %) et de la construction (20 %), qui ont bénéficié de l’accompagnement des correspondants départementaux de la Banque de France. L’aide pour intégrer les réseaux et trouver les solutions de financement tels que banques, business angels, plateformes de crowdlending, assurances crédit ou fédérations patronales, en constitue les principales actions. A tel point que dès 2019, la Banque de France proposera une plateforme fédératrice d’informations et de formations. ■