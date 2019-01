UN LASER POUR PROJECTIONS ARCHITECTURALES

Le PL-5500RGB Outdoor Laserworld est, comme son nom l’indique dédié à l’extérieur. Il projette des logos, du texte ou des effets architecturaux. Il est installé dans un boîtier résistant à la pluie et possède une interface de contrôle intégrée, offrant la possibilité de sauvegarde d’images animées et d’animations laser. Le système peut être contrôlé par ordinateur ou fonctionner en automatique. Grâce à sa forte puissance, le faisceau est très visible. L’appareil est livré avec un support de montage mural spécialement conçu pour une installation fixe et durable. C’est un système complet comprenant une interface de contrôle LAN (réseau RJ45) intégrée et un logiciel de contrôle laser approprié. ■