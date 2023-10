Focal Trio6 ST6

L’évolution d’un best-seller

Après cinq ans de succès international, Focal fait évoluer sa gamme haute d’enceintes de monitoring professionnel. Sous le patronyme commun de ST6 sont d’abord apparus les enceintes deux voies Solo6 et le caisson de grave Sub 12 testés dans SONO Mag en octobre 2022. Voici maintenant la nouvelle version de la Trio6, modèle intermédiaire trois voies, qui peut aussi être utilisée en mode focus pour simuler désormais deux types de petites écoutes. Mais en quoi d’autre se distinguent-elles des anciennes Trio6 Be ?

Pour aboutir à cette nouvelle génération, la division Pro de Focal créée il y a plus de 20 ans a pu s’appuyer sur les retours d’expérience des utilisateurs à travers le monde. Que ce soit en Europe ou en Amérique, il existe désormais une vaste communauté d’amoureux de la marque française, ravie d’être consultée lors du développement de nouveaux produits.

Selon Focal, pour qu’une enceinte soit un bon moniteur, il est souhaitable qu’elle passe entre les oreilles de nombreux professionnels de l’industrie. Cela permet de prendre en compte les différentes acoustiques où elles seront utilisées, les styles de musique, les facteurs culturels qui jouent sur l’approche et les goûts des ingénieurs du son. En Europe, de nombreux béta tests ont été réalisé chez des mixeurs reconnus ou dans des studios renommés tels que ICP en Belgique ou Question de Son en France. Aux USA, la filiale américaine de Focal a fait de même.

La démarche d’amélioration repose sur une analyse en profondeur avec le recul des années de commercialisation. L’une des particularités de Focal étant que les innovations d’un secteur d’activité, par exemple la hi-fi, sont ensuite appliquées à la gamme pro… et vice-versa.

L’optimisation des haut-parleurs

Chaque haut-parleur a été revu en conservant les matériaux les plus haut de gamme du constructeur. La membrane « W » pour le grave et le médium, astucieux sandwich de Rohacell entre deux couches de fibre de verre, et le béryllium pour le tweeter à dôme inversé, dont la réponse en fréquence s’étend jusqu’à 40 kHz, ce qui permet au haut parleur de reproduire les impulsions dans la gamme audible sans prendre de retard.

Le woofer de 8’’ voit son excursion maximale augmentée de 50 % pour gagner en SPL et en linéarité. On remarque son cache-noyau plus gros que sur son prédécesseur… c’est parce que le diamètre de la bobine a lui aussi augmenté, passant de 40 à 50 mm, pour accroître le rapport puissance/poids et rendre le driver plus réactif. De plus, Focal précise que les tresses ont été réparties de chaque côté de la bobine pour éviter de déstabiliser le cône dans son déplacement.

Le médium de 5’’ est désormais équipé du TMD (Tuned Mass Damper), technologie Focal brevetée. Apparue en 2020 sur le haut de gamme Trio11 Be, cette technique exclusive concerne le délicat assemblage cône-suspension. Cette liaison mécanique complexe a été analysée dans son comportement en régime dynamique et non plus statique. La méthode des éléments finis qui permet de calculer numériquement le comportement d’objets complexes tels que la suspension du haut-parleur a permis de concrétiser le principe d’amortisseur harmonique ou « Tune Mass Damper ». Son principe est celui utilisé dans les systèmes anti sismiques des gratte-ciels les plus récents.

Deux anneaux circulaires font office de masses complémentaires sur la suspension. Ils oscillent en opposition à la fréquence de résonance de celle-ci. Focal a mesuré une réduction de distorsion de plus de 50 % dans les hauts-médiums ! Par ailleurs, la résonance des suspensions classiques en opposition de phase vient nuire à l’image sonore en la floutant. Ce problème disparaît avec la suspension TMD dont l’excursion a été réduite sur ce modèle pour obtenir un haut-parleur plus rapide. Pour finir, le diamètre de la suspension du haut-parleur médium est passé de 10 à 4 mm, toujours afin de minimiser la distorsion.

Le tweeter à dôme inversé en béryllium pur réservé aux modèles supérieurs chez Focal garantit une large zone d’écoute (le fameux sweetspot des anglo-saxons) de part sa faible directivité. Il bénéficie désormais de la nouvelle technologie IAL (Infinite Acoustic Load) qui permet d’éviter les résonances à l’arrière du tweeter et donc d’obtenir un son plus neutre, sans agressivité vers 3 kHz. Sur la face avant, un baffle guide d’onde évite les diffractions causées par la caisse et les autres HP, ce qui est bienvenu.

L’amplification conserve la puissance et les choix technologiques de l’ancienne Trio6 Be : 100 W RMS en classe G de technologie BASH combinant la qualité audio de la traditionnelle classe AB et le haut rendement de la classe D pour le grave et le médium, et 50 W RMS en classe AB pour l’aigu. À noter que le filtrage a été revu en prenant en compte l’évolution des haut-parleurs.

La caisse de l’enceinte est en MDF de 21 mm d’épaisseur au lieu de 18 précédemment, avec des renforts internes et un évent laminaire optimisé. Sur l’ancien modèle, les arêtes de l’évent étaient à angle droit. Sur le nouveau, le rebord courbé limite les turbulences et réduit donc les bruits d’écoulement de l’air.

Avec ses flancs plaqués en loupe de frêne rouge encore plus flashy que sur la série Be, la Trio6 ST6 ne passe pas inaperçue au milieu de ses concurrentes, noires pour la plupart. Ce choix esthétique séduira… ou pas, mais ce qui fera l’unanimité, c’est l’impression de qualité de construction que dégage cette belle enceinte active. Avec ses 25 kg sur la balance pour des dimensions de 537 x 292 x 369 mm, cette nouvelle Focal inspire confiance.