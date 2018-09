FOIRE-EN-SCENE AVEC FREEVOX, ENCORE JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE

FREEVOX vous attend jusqu’au 10 septembre au festival Foire-en-Scène à Châlons-en-Champagne.

L’endroit idéal pour découvrir l’ensemble de leurs marques et nouveaux produits en configuration réelle ou dans un mini salon et échanger avec les équipes techniques et commerciales.

L’agenda des concerts:

Mercredi 5 Septembre JULIEN CLERC

Jeudi 6 Septembre SHEILA

Vendredi 7 Septembre NOLWENN LEROY

Samedi 8 Septembre IAM

Dimanche 9 Septembre CALOGERO

Lundi 10 Septembre PHILIPPE LAVIL

Les produits présentés :

• Nouveau système de diffusion line array JBL VTX-A12

• Système de diffusion line array VTX-V20 et amplification Crown

• Consoles de mixage Soundcraft Vi

• Nouveaux projecteurs Starway

• Nouveaux projecteurs Vari-Lite VL2600 et VLZ

• Ecrans LED

• Média serveurs Arkaos

• Traitements vidéo RGB Link

• Outils de mesure NTI audio



Espace Arbiter France

– Guitares Tanglewood, Marceau Guitars

– Amplification Blackstar

– Claviers Kurzweil, synthétiseurs Teenage Engineering

– Home et Project studio avec AdamAudio, Apogee, Eventide, Blue Microphone, Flux, FL Studio, iConnectivity, Softube, Warm audio

Freevox vous attend pendant toute la durée du festival.

Pour organiser votre visite, contactez Christophe Masson au 06 73 98 13 64 ou par mail à cmasson@freevox.fr.

Venir à Foire en Scène, c’est facile

• En voiture : 190 km de Paris

• En avion : 15 mn de l’aéroport Paris-Vatry

• En train : 5 mn de la gare TGV de Châlons-en-Champagne, 30 mn de la gare TGV Champagne-Ardenne

• Navette VIP : sur demande, au départ de l’aéroport CDG et des gares TGV de CDG, Champagne-Ardenne et Châlons-en-Champagne

Plus d’informations pratiques …