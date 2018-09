TORCHE LED INTELLIGENTE À DOUBLE FAISCEAU

Peli présente la première torche de sécurité à double faisceau et capteur de lumière automatique. La torche ATEX 3345Z0 mesure la lumière ambiante via son capteur et règle ainsi automatiquement la luminosité en fonction de son environnement. Autre particularité, elle intègre deux faisceaux, spot et large, qui permettent d’éclairer simultanément à proximité et à distance. On peut également les utiliser par exemple pour lire des instructions tout en éclairant une zone globale de travail. ■