Formation gratuite ARKAOS PRO DAY

Découvrez tout l’univers Arkaos avec les logiciels MediaMaster et Grand Vj, les media serveurs, ou encore la technologie KlingNet.

Animée par Cyril Prat, cette formation gratuite s’adresse aux techniciens, ingénieurs, installateurs et prestataires image désirant acquérir ou perfectionner leurs connaissances des produits et technologies Arkaos.



Plus d’info : Nombre de places disponibles : 10Pré-requis : expérience dans la diffusion et le traitement d’image vidéo dans les applications livePlus d’info : https://www.freevox.fr/site-public-formations/arkaos/

Pour vous inscrire : https://www.freevox.fr/nous-contacter/?training=20857