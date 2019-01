Robe Lighting recrute un nouveau technicien SAV

L’équipe ROBE Lighting France a le plaisir de vous présenter Loris Ducourneau, technicien SAV et sous la responsabilité de Jérôme Lambeau. Loris a pour mission de maintenir le niveau de qualité afin d’assurer le meilleur service quant à la réparation des produits et des différents tests constructeurs. Diplômé d’un CAP en réalisation d’ouvrage électriques et très présent depuis dans le domaine de l’éclairage scénique, Loris a développé de nombreuses compétences notamment chez Concept group de 2016 à fin 2018 en tant que préparateur de dépôt mais aussi sur de la prestation pour divers évènements (Christophe Maé, Electrobeach Music Festival, Festival de Néoules etc…). Très attaché à la scène et passionné de musique électronique depuis toujours, intégrer Robe lui a semblé comme une évidence tant sur le poste à pourvoir que pour la renommée de la marque.

Pour le contacter : Loris.ducourneau@robelighting.fr ■