G DAY 2018, CHEZ GESTE SCÉNIQUE

Le 26 avril 2018, Geste Scénique organise le 3e G Day : Rencontres Régionales des Techniques du Spectacle et de l’événement. Ces dernières années, les techniques du spectacle et de l’événement ont connu une accélération technologique importante. Geste Scénique, entreprise régionale spécialisée dans ces domaines, souhaite informer ses clients et partenaires sur les solutions mises à disposition par les fabricants. La meilleure façon d’atteindre cet objectif était de créer une rencontre dans la région. De nombreuses marques accompagnent les G Day. Elles présenteront leurs dernières innovations, leurs produits et solutions techniques pour le spectacle vivant et l’événementiel, en installation fixe ou éphémère. Les exposants couvriront les domaines de :

– la sonorisation, la prise de son, l’enregistrement,

– l’éclairage scénique, muséographique et architectural,

– l ’audiovisuel, la projection d’image, l’affichage, les solutions interactives, les média serveurs, – les réseaux et la distribution des signaux,

– les structures scéniques et la machinerie,

– les solutions d’intégration et d’automation…

Un programme de conférences sur des thématiques fortes des divers métiers, ainsi que des ateliers autour de solutions techniques particulières sont prévus. Des partenaires institutionnels qui touchent les aspects sociaux ou réglementaires, ainsi que des partenaires locaux seront aussi présents. Le G Day est une journée gratuite, accessible à tous, donneur d’ordre, prescripteur, technicien ou utilisateur. Inscription sur le site www.gestescenique.com à la rubrique G Day 2018. ■