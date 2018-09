GESTION DES NIVEAUX SONORES – FORMATION DE FORMATEURS

Agi-Son, en partenariat avec l’Irma, propose de former un corps d’intervenants spécialisés sur la question de la gestion des volumes sonores. Les publics prioritaires sont les intervenants en formations initiales et continues liées au spectacle vivant. Ces formateurs pourront être déjà en activité ou devenir des personnes ressources repérées et proposées par les relais régionaux d’Agi-Son ou des centres de formation du spectacle vivant musical. Trois sessions sont prévues, du 24 au 28 septembre à Lyon, du 22 au 26 octobre à Paris et du 5 au 9 novembre à Toulouse. Le coût est de 1 400 €.

Pour toute info : Monik Bauer / formations@irma.asso.fr / 01 43 15 11 16. ■