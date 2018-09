YAMAHA LANCE UN COMMUTATEUR PoE

Le SWR2311P-10G de Yamaha est un commutateur intelligent L2 qui offre les fonctionnalités idéales pour le réseau audio numérique Dante Audinate. Il gère automatiquement les réglages Dante optimaux sur le VXL1-16P via LLDP, qui transmet les données de gestion du système entre les périphériques voisins. Doté de huit ports LAN compatibles PoE (Power over Ethernet, donc permettant d’alimenter électriquement un appareil via le câble réseau) et de deux ports LAN/SFP combinés, le SWR2311P-10G peut fournir un maximum de 30 W PoE à tous les ports simultanément. L’utilisation des deux unités avec le processeur matriciel Yamaha MRX7-D permet de construire un système de salle de conférence simplement. ■