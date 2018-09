Démarrée en 2016, la tournée mondiale du groupe Guns N’ Roses « Not in This Lifetime » passait par Paris, ou plutôt par Brétigny-sur-Orge, clôturant le jeune mais plus que prometteur Download Festival. Un vrai régal pour les fans d’Axl Rose et de ses compères Slash et Duff McKagan, le trio ne s’étant pas produit ensemble sur une scène depuis la tournée « Use Your Illusion » de 1993. Juste avant l’entrée en scène des Guns N’ Roses, nous avons eu le privilège de rencontrer Ron Schilling, directeur de l’éclairage et de l’équipe lumière sur le show